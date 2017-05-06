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В Волгограде в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал ребенок Печать
Скандалы и ЧП
06.05.2017 10:49

В Волгограде в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал ребенок

Авария произошла 5-го мая в Советском районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 13:00 напротив Аграрного университета произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Дорожные полицейские установили, что 68-летний водитель иномарки «Ford С-mах» двигался со стороны улицы Морозовской и напротив дома № 32 по Университетскому проспекту совершил столкновение с автомобилем «Vortex Estina». От удара из прицепа вылетел металлический предмет и повредил двигавшийся рядом «Hyundai Solaris», а «Ford» отбросило на «ВАЗ- 2109».

В результате массовой аварии пострадал 4-летний пассажир «девятки». Мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу. Ребенок в момент ДТП находился на заднем сидении без специального кресла и не был пристегнут.

Фото: ГУ МВД России по региону

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