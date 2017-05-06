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В Волгограде УФАС оштрафовало газовиков на 100 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
06.05.2017 11:39

В Волгограде УФАС оштрафовало газовиков на 100 тысяч рублей

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» отказало волгоградке в подключении ее дома к газопроводу.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФАС по региону, в ведомство с жалобой на ООО «Газпром газораспределение Волгоград» обратилась жительница Волгоградской области. Выяснилось, что женщина пришла к газовикам с заявлением о подключении ее дома к сетям газораспределения. Но компания ей отказала, сославшись на отсутствие газопровода по адресу проживания заявительницы.

Ввиду того, что «Газпром» является монополистом на рынке голубого топлива, УФАС, в свою очередь, сочло отказ необоснованным.

В результате, решением суда на ООО «Газпром газораспределение Волгоград» наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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