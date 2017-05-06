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|В Волгограде УФАС оштрафовало газовиков на 100 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП
|06.05.2017 11:39
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Ввиду того, что «Газпром» является монополистом на рынке голубого топлива, УФАС, в свою очередь, сочло отказ необоснованным.
В результате, решением суда на ООО «Газпром газораспределение Волгоград» наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Полина Макарова
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