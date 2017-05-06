В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 5 мая на мосту через Волгу 66-летний водитель «Черри Тиго» врезался в мотоциклиста.

Пенсионер двигался на иномарке по улице Рокоссовского в сторону Среднеахутбинского района и попытался развернуться в неположенном месте. Во время маневра он создал препятствие для мотоциклиста, который ехал по своей полосе.

В результате ДТП 34-летнего водителя мотоцикла «Ямаха» с многочисленными травмами госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области