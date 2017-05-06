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В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста Печать
Скандалы и ЧП
06.05.2017 12:24

В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста

Виновник аварии пытался развернуться в неположенном месте.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 5 мая на мосту через Волгу 66-летний водитель «Черри Тиго» врезался в мотоциклиста.

Пенсионер двигался на иномарке по улице Рокоссовского в сторону Среднеахутбинского района и попытался развернуться в неположенном месте. Во время маневра он создал препятствие для мотоциклиста, который ехал по своей полосе.

В результате ДТП 34-летнего водителя мотоцикла «Ямаха» с многочисленными травмами госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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