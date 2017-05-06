За ночь в Волгоградской области сгорел китайский кроссовер и «Ока»



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, Chery Tiggo загорелся 6 мая в 0:44 в поселке Городище. Кроссовер 2007 года выпуска горел по всей площади на улице Пассара. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 0:51. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Эксперты предполагают, что иномарка загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.

Еще один пожар зарегистрировали в 1:15 в Жирновском районе Волгоградской области. В рабочем поселке Красный Яр на улице Вокзальной горел гараж, а вместе с ним и находившаяся внутри малолитражка «Ока» 2002 года выпуска. Пожар устранили в 1:28. Погибших и пострадавших нет. Специалисты считают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Полина Макарова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону