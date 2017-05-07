Под Волгоградом в ДТП погиб человек, еще трое в больнице



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью, 6 мая в Иловлинском районе произошло смертельное ДТП.

26-летний водитель «Ниссан Максима» двигался по дороге «Москва-Волгоград» в сторону регионального центра. В 1:00 на 858 километре трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «семеркой».

За рулем «ВАЗ-2107» находился 30-летний водитель, который скончался на месте от полученных в лобовом столкновении травм.

Виновник аварии, а также его 22-летняя пассажирка и 2-х летний ребенок госпитализированы.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»