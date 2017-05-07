Под Волгоградом в ДТП погиб человек, еще трое в больнице

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|07.05.2017 16:39
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26-летний водитель «Ниссан Максима» двигался по дороге «Москва-Волгоград» в сторону регионального центра. В 1:00 на 858 километре трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «семеркой».
За рулем «ВАЗ-2107» находился 30-летний водитель, который скончался на месте от полученных в лобовом столкновении травм.
Виновник аварии, а также его 22-летняя пассажирка и 2-х летний ребенок госпитализированы.
Полина Макарова
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