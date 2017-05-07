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Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист Печать
Скандалы и ЧП
07.05.2017 17:47

Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист

Ребенок с травмами доставлен в больницу.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария с участием малолетнего велосипедиста произошла накануне в 17:15 в Новоаннинском районе.

36-летний водитель «Лада-Гранта» ехал по улице Крестьянской в сторону переулка Первомайский, где у дома № 96 столкнулся с мальчиком на велосипеде, пересекавшим в тот момент проезжую часть.

От удара ребенок врезался в припаркованный рядом «Ауди А-6».

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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