Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария с участием малолетнего велосипедиста произошла накануне в 17:15 в Новоаннинском районе.

36-летний водитель «Лада-Гранта» ехал по улице Крестьянской в сторону переулка Первомайский, где у дома № 96 столкнулся с мальчиком на велосипеде, пересекавшим в тот момент проезжую часть.

От удара ребенок врезался в припаркованный рядом «Ауди А-6».

Полина Макарова

Фото: globallookpress