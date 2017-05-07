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|Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист
|Скандалы и ЧП
|07.05.2017 17:47
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36-летний водитель «Лада-Гранта» ехал по улице Крестьянской в сторону переулка Первомайский, где у дома № 96 столкнулся с мальчиком на велосипеде, пересекавшим в тот момент проезжую часть.
От удара ребенок врезался в припаркованный рядом «Ауди А-6».
Полина Макарова
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