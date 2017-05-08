Короткое замыкание стало причиной тройного пожара под Волгоградом

8 мая около 4 часов утра на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о тройном пожаре.

Оказалось, что в хуторе Бобры на улице Первомайской загорелись сразу три дома. Пожарным удалось ликвидировать горение на всех постройках спустя час.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в результате происшествия пострадала женщина 1965 года рождения.

Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress