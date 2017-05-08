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|Короткое замыкание стало причиной тройного пожара под Волгоградом
|Скандалы и ЧП
|08.05.2017 10:23
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8 мая около 4 часов утра на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о тройном пожаре.
Оказалось, что в хуторе Бобры на улице Первомайской загорелись сразу три дома. Пожарным удалось ликвидировать горение на всех постройках спустя час.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в результате происшествия пострадала женщина 1965 года рождения.
Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.
Юлия Соболева
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