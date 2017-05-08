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В Ленинском районе пьяный водитель иномарки насмерть задавил пешехода Печать
Скандалы и ЧП
08.05.2017 12:26

В Ленинском районе пьяный водитель иномарки насмерть задавил пешехода

Нетрезвый местный житель на «Киа Спектра» наехал на 34-летнюю женщину, когда совершал движение задним ходом.

Смертельное ДТП произошло около 23.00 7 мая неподалеку от поселка Маяк Октября в Ленинском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 39-летний водитель иномарки двигался по грунтовой дороге в состоянии алкогольного опьянения.

При движении задним ходом мужчина не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 34-летню женщину-пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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