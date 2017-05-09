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В Красноармейском районе из-за пожара эвакуировали 10 человек Печать
Скандалы и ЧП
09.05.2017 11:55

В Красноармейском районе из-за пожара эвакуировали 10 человекВ пятиэтажном здании загорелась кухня одной из квартир. В результате пострадала женщина.

8 мая в 16:30 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на проспекте Героев Сталинграда. Оказалось, что в двухкомнатной квартире загорелась кухня.

Пожарным расчетам удалось ликвидировать горение в 16:54. В ходе тушения из пятиэтажного жилого дома было эвакуировано 10 человек.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия была обнаружена пострадавшая женщина 1977 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: МЧС России

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