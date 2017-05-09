Волгоградец на БМВ устроил двойное ДТП в Дзержинском районе

8 мая около 18:00 28-летний водитель на БМВ-520 на перекрестке улицы Р. Корсакова и Продольной не уступил дорогу и столкнулся с машиной «Лада-217250», в которой находилась 37-летняя женщина-водитель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, от удара отечественное авто столкнулось с «Хендэ НФ» под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии двое пассажирок «Лада-217250» были госпитализированы с различными травмами.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»