Волгоградка обокрала друга, чтобы купить еды

В период праздников в одно из полицейских отделений Кировского района обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что после застолья со знакомой из его квартиры пропало 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных действий подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась 28-летняя безработная из Советского района.

Отказалось, что в тот вечер молодые люди распивали спиртное. Дождавшись пока в комнате некого не будет, девушка похитила из куртки потерпевшего денежные средства.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, все украденные деньги девушка намеревалась потратить на продукты питания.

В результате в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»