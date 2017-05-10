Волгоградка обокрала друга, чтобы купить еды

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|10.05.2017 10:09
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В период праздников в одно из полицейских отделений Кировского района обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что после застолья со знакомой из его квартиры пропало 13 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативных действий подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась 28-летняя безработная из Советского района.
Отказалось, что в тот вечер молодые люди распивали спиртное. Дождавшись пока в комнате некого не будет, девушка похитила из куртки потерпевшего денежные средства.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, все украденные деньги девушка намеревалась потратить на продукты питания.
В результате в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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