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|В Волгограде специалист Роспотребнадзора незаконно проверил фирму
|Скандалы и ЧП
|10.05.2017 10:38
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области необоснованно организовал внеплановую проверку коммерческой фирмы. Вследствие чего, в отношении должностного лица было возбуждено административное производство.
Решением суда сотрудник Управления получил предупреждение за нарушение требований законодательства о государственном контроле.
Полина Макарова
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