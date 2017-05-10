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В Волгограде специалист Роспотребнадзора незаконно проверил фирму Печать
Скандалы и ЧП
10.05.2017 10:38

В Волгограде специалист Роспотребнадзора незаконно проверил фирму

Сотрудник ведомства без оснований проверил одну из коммерческих организаций города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области необоснованно организовал внеплановую проверку коммерческой фирмы. Вследствие чего, в отношении должностного лица было возбуждено административное производство.

Решением суда сотрудник Управления получил предупреждение за нарушение требований законодательства о государственном контроле.

Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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