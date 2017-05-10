Перед судом предстали террористы из «Палласовского джамаата»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, террористы были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом.

Напомним, что члены «Палласовского джамаата» были задержаны силовиками в начале апреля прошлого года.

Тогда по месту жительства преступников были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, химические компоненты и поражающие элементы СВУ, а также литература религиозно-экстремистского характера.

Известно, что члены группировки вербовали волгоградцев к участию в деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство».

В результате 18 апреля 2017 года все пять радикальных исламистов предстали перед судом.

Так, участник Раджабов был признан виновным в организации террористической деятельности, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Ему назначили наказание в виде 4 лет колонии общего режима.

Куркумгалиев за подстрекательство к участию в терроризме получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Абдурасулов и Ахетов за пособничество террористам получили по 2 года 6 месяцев колонии общего режима. А Умаров также за пособничество был приговорен к 2 годам колонии.

Все приговоры вступили в законную силу.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress