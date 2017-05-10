В Волгограде неизвестные сожгли «копейку»

Сегодня, 10 мая, в 02:57 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре на улице Южнобережной в Кировском районе.

Оказалось, что горит автомобиль ВАЗ-2101 по всей площади.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, пожарным удалось потушить полыхающее авто уже в 3:03 ночи.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стало занесение открытого источника огня в машину.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда», автор Юлия Сеймова