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В центре Волгограда 6-летнюю девочку сбила машина Печать
Скандалы и ЧП
10.05.2017 11:04

В центре Волгограда 6-летнюю девочку сбила машина

Девочка переходила дорогу в неположенном месте в сопровождении взрослых.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 9 мая в 22:00 на улице Двинская.

Установлено, что 44-летний водитель «Тойота Каролла», ехал со стороны улицы Новороссийская в сторону улицы Рокоссовского. В это время напротив дома № 7 по улице Двинская малолетний ребенок вместе со взрослыми переходили проезжую часть в неположенном месте.

Сообщается, что водитель иномарки не успел затормозить перед пешеходами. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в больницу. При этом никто из взрослых не пострадал.

Полина Макарова
Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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