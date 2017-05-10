В центре Волгограда 6-летнюю девочку сбила машина

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 9 мая в 22:00 на улице Двинская.

Установлено, что 44-летний водитель «Тойота Каролла», ехал со стороны улицы Новороссийская в сторону улицы Рокоссовского. В это время напротив дома № 7 по улице Двинская малолетний ребенок вместе со взрослыми переходили проезжую часть в неположенном месте.

Сообщается, что водитель иномарки не успел затормозить перед пешеходами. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в больницу. При этом никто из взрослых не пострадал.

Полина Макарова

Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области