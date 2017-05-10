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Полиция нашла в Волжском перевернутую машину с трупом Печать
Скандалы и ЧП
10.05.2017 11:23

Полиция нашла в Волжском перевернутую машину с трупомАвтомобиль ВАЗ-2106 с погибшим водителем был обнаружен в овраге возле садового товарищества.

Перевернутый автомобиль был обнаружен 9 мая в садовом товариществе «Энергоцентр» на улице Центральной.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в момент обнаружения авто на водительском сидении находился труп 38-летнего мужчины.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего ДТП.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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