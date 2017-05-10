Автомобиль ВАЗ-2106 с погибшим водителем был обнаружен в овраге возле садового товарищества. Перевернутый автомобиль был обнаружен 9 мая в садовом товариществе «Энергоцентр» на улице Центральной. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в момент обнаружения авто на водительском сидении находился труп 38-летнего мужчины. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего ДТП. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >