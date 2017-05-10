В Волгограде 9 мая избили и тяжело ранили известного художника

Нападение на известного в Волгограде художника и дизайнера было совершено вчера вечером около 22:00. Об этом сообщает портал V1.ru.

Во дворе одного из домов возле площади Ленина неизвестные спровоцировали конфликт с Зиминым, в ходе которого художника жестоко избили и несколько раз ударили ножом. Нападавшие скрылись и пока не задержаны.

Напомним, что Дмитрий Зимин, известный как Митя Зимин, является автором множества графических и скульптурных работ, в том числе портретов белых и красных генералов – участников битвы за Царицын.

Волгоградский дизайнер, художник, фотограф и краевед принимал активное участие в восстановлении музея-мастерской скульптора Петра Малкова. Кроме того, вместе с графиком Станиславом Азаровым он создал серию открыток и уникальную раскраску «Про дома», а также занимался созданием новой экспозиции музеев завода «Баррикады» и многих других. Его скульптуры стали основным украшением парка загородного поселка Лебяжья поляна.

Полина Макарова

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