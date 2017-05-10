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|В Волгограде урюпчанин вернет государству 6 миллионов рублей неуплаченных налогов
|Скандалы и ЧП
|10.05.2017 12:38
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, урюпчанин Иван Прохоров, являясь директором ООО «Авалон» в 2014-2015 годах, предоставлял налоговым органам ложные сведения о доходах компании. Прохоров сообщал, что организация закупает зерно в несуществующих организациях. Таким образом, он смог сэкономить 5,9 млн рублей.
За налоговое преступление суд приговорил бывшего руководителя ООО «Авалон» к штрафу и возмещению ущерба в полном объеме.
Полина Макарова
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