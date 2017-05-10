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В Волгограде урюпчанин вернет государству 6 миллионов рублей неуплаченных налогов Печать
Скандалы и ЧП
10.05.2017 12:38

В Волгограде урюпчанин вернет государству 6 миллионов рублей неуплаченных налогов

С экс-директора ООО «Авалон» через суд взыскали несколько миллионов рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, урюпчанин Иван Прохоров, являясь директором ООО «Авалон» в 2014-2015 годах, предоставлял налоговым органам ложные сведения о доходах компании. Прохоров сообщал, что организация закупает зерно в несуществующих организациях. Таким образом, он смог сэкономить 5,9 млн рублей.

За налоговое преступление суд приговорил бывшего руководителя ООО «Авалон» к штрафу и возмещению ущерба в полном объеме.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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