В Волгограде урюпчанин вернет государству 6 миллионов рублей неуплаченных налогов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, урюпчанин Иван Прохоров, являясь директором ООО «Авалон» в 2014-2015 годах, предоставлял налоговым органам ложные сведения о доходах компании. Прохоров сообщал, что организация закупает зерно в несуществующих организациях. Таким образом, он смог сэкономить 5,9 млн рублей.

За налоговое преступление суд приговорил бывшего руководителя ООО «Авалон» к штрафу и возмещению ущерба в полном объеме.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress