Под Волгоградом грабитель ворвался в закусочную с пистолетом

9 мая 2017 года в 07-15 часов в полицию обратилась 39-летняя владелица круглосуточной закусочной в поселке Новый Рогачик.

Женщина сообщила, что ранним утром в заведение ворвался мужчина с травматическим пистолетом. Он несколько раз ударил женщину по лицу и связал ее, а затем скрылся.

С собой преступник прихватил выручку в размере 4 тысяч рублей, телевизор и ключи от машины потерпевшей.

Удержать похитителя удалось в скором времени по горячим следам. Им оказался 29-летний безработный и ранее судимый.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, подозреваемый сразу сознался в содеянном и вернул награбленное.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress