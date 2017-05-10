В Камышине в День Победы обокрали ветерана войны

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ «Камышинский», двое неизвестных подошли к ветерану, когда тот находился во дворе своего дома. Мужчина и женщина начали поздравлять фронтовика, тогда 94-летний радушный мужчина пригласил их к себе в квартиру.

В какой-то момент, новый знакомый отвлек хозяина, этим воспользовалась и его спутница. В итоге из кармана пиджака ветерана исчезли 30 тысяч рублей. Затем гости почти сразу покинули квартиру.

Стражи порядка задержали подозреваемых «по горячим следам». Ими оказались безработные воры-рецидивисты 51-летний камышанин и его 29-летняя знакомая.

В содеянном они уже сознались. Часть украденных денег ветерана удалось изъять.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

Ольга Титова

ФОТО:globallookpress