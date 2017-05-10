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|Под Волгоградом мужчина чуть не сжег свою жену
|Скандалы и ЧП
|10.05.2017 15:04
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по области, гражданин задержан по статье «Угроза убийством». Следствием установлено, что в начале марта между нетрезвым мужчиной и его женой произошел конфликт, в ходе которого он облил супругу бензином и при этом угрожал сжечь ее.
- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание до 2-х лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД
Отметим, что задержанный признался в содеянном.
Полина Макарова
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