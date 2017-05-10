В Волгограде 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 344 тысячи рублей

Женщина хотела получить компенсацию за ранее купленный аппарат для глаз.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратилась пожилая жительница Советского района. Старушка сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и предложил денежную компенсацию за ранее приобретенный аппарат для глаз. Однако, для этого женщине нужно было перевести звонившим проценты, которые те, в свою очередь, обещали вернуть вместе с остальными деньгами. Таким образом, доверчивая пенсионерка сделала несколько переводов на общую сумму 344 тысячи рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полина Макарова

Фото:globallookpress Следующая >