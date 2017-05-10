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В Волгограде 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 344 тысячи рублей Печать
Скандалы и ЧП
10.05.2017 17:29

В Волгограде 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 344 тысячи рублей

Женщина хотела получить компенсацию за ранее купленный аппарат для глаз.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратилась пожилая жительница Советского района.

Старушка сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и предложил денежную компенсацию за ранее приобретенный аппарат для глаз. Однако, для этого женщине нужно было перевести звонившим проценты, которые те, в свою очередь, обещали вернуть вместе с остальными деньгами.

Таким образом, доверчивая пенсионерка сделала несколько переводов на общую сумму 344 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полина Макарова
Фото:globallookpress

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