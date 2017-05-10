ГУП «Заря» купит Volkswagen Tiguan почти за 2 миллиона

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», заявка на поставку дорогой иномарки была размещена сегодня на официальном портале госзакупок.

Так, согласно опубликованной документации, сотрудники сельхозпредприятия планируют купить за 1 миллион 874 тысячи рублей белый турбодизельный кроссовер с трехзонной системой климат-контроля.

Машина должна иметь объем двигателя не менее 2 л, автоматическую коробку передач, 470-литровый багажник с розеткой, подголовники задних сидений, аудиосистему с 8 колонками и систему ЭРА ГЛОНАСС.

Указано, что планируется купить автомобиль 2017 года выпуска.

Стоит отметить, что по закону указывать марку автомобиля заказчик не может, однако по техническим характеристикам и цене можно предположить, что ГУП «Заря» потратит почти 2 миллиона на новый Volkswagen Tiguan.

На официальном сайте волгоградского дилера автомобилей марки Volkswagen указана стоимость кроссовера в максимальной комплектации «Sport» равна именно 1 миллион 874 тысячи рублей, что до рубля сходится с ценой указанной в закупочной процедуре. При этом цены на базовые комплектации стартуют от 1,2 миллионов рублей.

Напомним, что совсем недавно ГУП «Заря» попадало в поле зрения СМИ в связи с крупным коррупционным скандалом.

Бывший начальник предприятия Сергей Еремин был осужден на 5 лет лишения свободы за махинации с купли-продажей хвойных насаждений в Кировском районе. Общий ущерб государству тогда составил 62 миллиона рублей.

После того, как новость получила общественный резонанс, от занимаемых должностей были освобождены генеральный директор ГУП ВОСХП «Заря» Владимир Токарев, его первый заместитель и заместитель по сбыту и реализации.

Юлия Соболева

Фото: ИА "СоцИнформБюро"