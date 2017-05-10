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Похитителей малыша из Морозовска подозревают в убийстве Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.05.2017 20:24

По Волгоградом найдено тело ребенка, который ранее воспитывался в семье похитителей мальчика из Ростовской области

Под Волгоградом найдено тело ребенка, который ранее воспитывался в семье похитителей мальчика из Ростовской области.

Некоторое время назад Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего ребенка.

Как сообщается на официальном портале СК РФ, уже на первоначальном этапе расследования следователям стало понятно, что преступление носило криминальный характер.

В ходе проведения поисковой операции правоохранителям удалось обнаружить и извлечь останки несовершеннолетнего.

Оказалось, что ранее он воспитывался у многодетной семейной пары из Чернышковского района, которые несколько дней назад похитили ребенка в Ростовской области.

Напомним, что супруги схватили ребенка на улице города Морозовск и скрылись на темно-зеленой ВАЗ-2107.

Похитителей малыша из Морозовска подозревают в убийстве

На следующий день благодаря слаженной работе следователей из Волгограда и Ростова-на-Дону ребенок был найден живым и здоровым.

В скором времени его передали родителям, а похитители были доставлены в Ростов-на-Дону для дальнейших разбирательств. Теперь по факту обнаружения останков их приемного ребенка специалисты проведут ряд судебных экспертиз, направленных на установление причин смерти.

- Расследование всех обстоятельств, связанных как с похищением ребенка в Ростовской области, так и убийства мальчика в Волгоградской области, а также халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью, продолжается, - сообщается на сайте СК России.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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