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|Похитителей малыша из Морозовска подозревают в убийстве
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.05.2017 20:24
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Некоторое время назад Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего ребенка.
Как сообщается на официальном портале СК РФ, уже на первоначальном этапе расследования следователям стало понятно, что преступление носило криминальный характер.
В ходе проведения поисковой операции правоохранителям удалось обнаружить и извлечь останки несовершеннолетнего.
Оказалось, что ранее он воспитывался у многодетной семейной пары из Чернышковского района, которые несколько дней назад похитили ребенка в Ростовской области.
Напомним, что супруги схватили ребенка на улице города Морозовск и скрылись на темно-зеленой ВАЗ-2107.
На следующий день благодаря слаженной работе следователей из Волгограда и Ростова-на-Дону ребенок был найден живым и здоровым.
В скором времени его передали родителям, а похитители были доставлены в Ростов-на-Дону для дальнейших разбирательств. Теперь по факту обнаружения останков их приемного ребенка специалисты проведут ряд судебных экспертиз, направленных на установление причин смерти.
- Расследование всех обстоятельств, связанных как с похищением ребенка в Ростовской области, так и убийства мальчика в Волгоградской области, а также халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью, продолжается, - сообщается на сайте СК России.
Юлия Соболева
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