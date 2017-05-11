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В Волгоградской области поймали сбежавшего заключенного Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 10:19

В Волгоградской области поймали сбежавшего заключенного

Осужденный Анатолий Миронович находился в розыске с апреля. За побег из колонии ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, 30-летний Миронович Анатолий Викторович был пойман на территории Октябрьского района.

Напомним, что в 2015 году Котовский районный суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество. Отбывать наказание Мироновича отправили в колонию-поселение №3.

В апреле этого года мужчине был предоставлен отпуск, из которого в колонию он не вернулся.

Теперь за побег ему грозит до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего или строгого режима.

Юлия Соболева
Фото: УФСИН по Волгоградской области

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