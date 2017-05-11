Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, 9 мая в дежурную часть поступило сообщение о конфликте в одном из заведений общепита на улице 8-й Воздушной Армии.

Полицейские установили, что двое мужчин отмечали праздник в этом кафе. В ходе застолья они поссорились. Пока гости выяснили отношения на словах, к конфликту присоединился 37-летний продавец из соседнего ларька. По непонятным причинам именно он выстрелил из травматического пистолета в лицо одному из участников конфликта.

Потерпевшего доставили в больницу. Стрелявший задержан, у него изъят травматический пистолет «МР-78- 9тм».

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress