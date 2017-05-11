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|В Волгограде задержан стрелявший в лицо посетителю кафе
|Скандалы и ЧП
|11.05.2017 10:28
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, 9 мая в дежурную часть поступило сообщение о конфликте в одном из заведений общепита на улице 8-й Воздушной Армии.
Полицейские установили, что двое мужчин отмечали праздник в этом кафе. В ходе застолья они поссорились. Пока гости выяснили отношения на словах, к конфликту присоединился 37-летний продавец из соседнего ларька. По непонятным причинам именно он выстрелил из травматического пистолета в лицо одному из участников конфликта.
Потерпевшего доставили в больницу. Стрелявший задержан, у него изъят травматический пистолет «МР-78- 9тм».
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полина Макарова
ФОТО: globallookpress
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