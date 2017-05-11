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Под Волгоградом при столкновении с фурой погиб водитель иномарки Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 10:50

Под Волгоградом при столкновении с фурой погиб водитель иномарки

Автомобиль «Опель Вектра» и тягач «Вольво» столкнулись на опасном повороте трассы «Волгоград – Элиста».

Смертельная трагедия произошла в 01:15 ночи 10 мая в Светлоярском районе на 56 километре дороги «Волгоград – Элиста».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 66-летний водитель на «Опель» при прохождении опасного поворота выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком «Вольво-FH12.460»

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка 76-лет была госпитализирована.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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