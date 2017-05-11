В Волгограде на 5,5 лет осужден виновник смертельного ДТП

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, суд признал виновным Гамбеля в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть троих человек.

Трагедия произошла ночью 22 октября 2014 года. Установлено, что Сергей Гамбель ехал за рулем ВАЗ -2110 по проспекту Ленина, где напротив дома № 94 выехал на встречную полосу и на полном ходу столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108. ДТП оказалось смертельным для водителя «восьмерки» и его супруги. Также, до приезда «скорой» скончалась на месте пассажирка «десятки».

Сообщается, что Гамбель свою вину в случившемся отрицает. Однако, следователям удалось доказать обратное.

В итоге, молодой человек приговорен к 5 годам 6 месяцам тюремного заключения. Кроме того, в течение 3 лет ему запрещено управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress