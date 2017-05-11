В Волгоградской области состоялось выездное совещание по поводу обнаружения тела 4-летнего приемного ребенка, в котором приняли участие заместитель губернатора Зина Мержоева и Уполномоченная по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Напомним, что вчера в Чернышковском районе в ходе проведения поисковой операции были найдены и изъяты останки несовершеннолетнего.

Оказалось, что ранее малыш воспитывался у многодетной семейной пары, которая несколько дней назад похитила ребенка в городе Морозовск Ростовской области.

В результате выездного заседания было принято решение уволить начальника и консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района.

В отношении работников, принимавших решение о передаче ребенка приемным родителям, проводится служебное расследование.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress