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Два чиновника уволены из-за смерти приемного ребенка под Волгоградом Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 11:15

Два чиновника были уволены из-за смерти приемного ребенка под Волгоградом

После обнаружения тела приемного ребенка в Чернышковском районе от исполнения обязанностей были отстранены начальники отдела опеки и попечительства.

В Волгоградской области состоялось выездное совещание по поводу обнаружения тела 4-летнего приемного ребенка, в котором приняли участие заместитель губернатора Зина Мержоева и Уполномоченная по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Напомним, что вчера в Чернышковском районе в ходе проведения поисковой операции были найдены и изъяты останки несовершеннолетнего.

Оказалось, что ранее малыш воспитывался у многодетной семейной пары, которая несколько дней назад похитила ребенка в городе Морозовск Ростовской области.

В результате выездного заседания было принято решение уволить начальника и консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района.

В отношении работников, принимавших решение о передаче ребенка приемным родителям, проводится служебное расследование.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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