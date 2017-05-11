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В Волгограде с рельсов сошел трамвай Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 12:26

В Волгограде с рельсов сошел трамвай

На западе города трамвай сошел с рельсов и выехал на проезжую часть.

Сегодня в Дзержинском районе в 10:30 случился автомобильный затор. Причиной стал трамвай, который двигался из депо по улице Ангарской и внезапно сошел с рельс. При этом вагон перекрыл почти две полосы движения.

- Происшествие случилось при выходе трамвая из депо. Вагон пошел по стрелке вразрез и сошел с рельсов. Аварийная бригада устранила проблему в течение 10 минут. Вагон сдал назад и дальше самостоятельно продолжил движение, - сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Метроэлектротранс» Надежда Бутримова.

В настоящий момент движение на аварийном участке полностью восстановлено. Погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Полина Макарова
Фото:ИА "СоцИнформБюро"

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