В Волгограде с рельсов сошел трамвай

Сегодня в Дзержинском районе в 10:30 случился автомобильный затор. Причиной стал трамвай, который двигался из депо по улице Ангарской и внезапно сошел с рельс. При этом вагон перекрыл почти две полосы движения.

- Происшествие случилось при выходе трамвая из депо. Вагон пошел по стрелке вразрез и сошел с рельсов. Аварийная бригада устранила проблему в течение 10 минут. Вагон сдал назад и дальше самостоятельно продолжил движение, - сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Метроэлектротранс» Надежда Бутримова.

В настоящий момент движение на аварийном участке полностью восстановлено. Погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Полина Макарова

Фото:ИА "СоцИнформБюро"