В Городищенском районе нашли авиабомбы времен ВОВ

В поселке Кузмичи Городищенского района во время проведения земляных работ на открытой территории рабочие наткнулись на несколько больших металлических предметов.

Оказалось, что под землей были закопаны две авиационные бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС с целью обезвреживания опасной находки.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, бомбы стали первой находкой боеприпасов времен войны с начала 2017 года.

Юлия Соболева

Фото: МЧС по региону