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В Городищенском районе нашли авиабомбы времен ВОВ Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.05.2017 12:30

В Городищенском районе нашли авиабомбы времен ВОВ

Боеприпасы были обнаружены во время проведения земляных работ. На месте обнаружения работают сотрудники МЧС.

В поселке Кузмичи Городищенского района во время проведения земляных работ на открытой территории рабочие наткнулись на несколько больших металлических предметов.

Оказалось, что под землей были закопаны две авиационные бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС с целью обезвреживания опасной находки.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, бомбы стали первой находкой боеприпасов времен войны с начала 2017 года.

Юлия Соболева
Фото: МЧС по региону

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