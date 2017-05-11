Волгоградец ограбил собутыльницу, чтобы продолжить «банкет»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе» УМВД по Волгограду, 4 мая в отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой грабителя возле собственного дома. Так, на улице 4-й участок неизвестный мужчина похитил у нее два золотых кольца и сотовый телефон.

В ходе расследования полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний неработающий волгоградец.

Молодой человек во всем сознался и рассказал, что в тот день выпивал во дворе дома со своими знакомыми. Чуть позже к компании присоединилась неизвестная женщина. Когда алкоголь закончился, новая знакомая отказалась идти в магазин за новой бутылкой и ушла. Тогда злоумышленник догнал ее и украл украшения и телефон. Награбленное мужчина сдал в ломбард, а на выручку купил спиртные напитки.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Полина Макарова

Фото: ИА "СоцИнформБюро"