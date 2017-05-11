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4 человека насмерть отравились спиртом в Волгограде Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 13:32

4 человека насмерть отравились спиртом в Волгограде

Роспотребнадзор опубликовал данные об острых отравлениях спиртосодержащей продукцией за 1 квартал 2017 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, за первый квартал 2017 года в Волгоградской области был зафиксирован 721 случай острых отравлений. Из них 147 случаев случились из-за употребления спиртосодержащей продукции.

Основной причиной острых отравлений стало распитие некачественного этилового спирта, метанола и суррогатного алкоголя.

Отметим, что на территории региона было зафиксировано 4 смертельных случая. Двое мужчин и две женщины умерли после распития этилового спирта. Кроме этого, пострадали от употребления суррогатного алкоголя 15 подростов и 6 детей.

Напомним, что в России с декабря 2016 года введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. С марта 2017 запрет распространяется также и на продажу пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием спирта больше 28%.

Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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