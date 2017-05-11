

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 10 мая в Светлоярском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

В 20:40 неизвестный мужчина за рулем неустановленного авто при повороте направо на переулке Колхозный сбил 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу в неположенном месте. Водитель поспешил к пострадавшему на помощь. Однако, мальчик отказался от госпитализации и ушел домой.

Позже подросток все же обратился в больницу. Медики диагностировали у него травму головы.

Ольга Титова

ФОТО:ИА "СоцИнформБюро"