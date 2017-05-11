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Волгоградская прокуратура отсудила льготы для ветерана ВОВ Печать
Скандалы и ЧП
11.05.2017 14:24

Волгоградская прокуратура отсудила льготы для ветерана ВОВ

В Даниловском районе госслужащие отказывались выдать 85-летнему пенсионеру удостоверение труженика тыла.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в марте 2017 года житель Даниловского района Александр Еременко обратился в центр социальной защиты населения с просьбой выдать ему удостоверение о праве на льготы как труженику тыла. В подтверждение своего статуса пенсионер предоставил справку из УПФР. Однако, сотрудники соцзащиты сочли этот документ недостаточным, чтобы выдать мужчине удостоверение. Тогда 85-летний пенсионер обратился в прокуратуру.

В ходе проверки ГКУ «Центр социальной защиты населения по Даниловскому району» надзорный орган признал отказ чиновников незаконным. Решением суда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

В течение 30 дней со дня вступления приговора в силу Еременко Александр Григорьевич получит удостоверение труженика тыла и сможет воспользоваться соответствующими льготами.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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