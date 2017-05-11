Волжанка жестоко избила подругу

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|11.05.2017 14:54
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 10 мая в больницу Волжского доставили 31-летнюю женщину. Медики диагностировали у пациентки травмы криминального характера различной степени тяжести и сообщили об этом в полицию.
По горячим следам стражи порядка задержали 30-летнюю знакомую потерпевшей. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между женщинами возник бытовой конфликт, а затем произошла драка.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит вплоть до 10 лет тюрьмы.
Полина Макарова
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