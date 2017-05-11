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|Расследование смерти приемного ребенка под Волгоградом продолжается
|Скандалы и ЧП
|11.05.2017 17:35
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Как сообщается на официальном портале СК РФ, в настоящее время следователями допрошено больше 50 человек. Среди них фигуранты уголовных дел, свидетели и очевидцы преступлений, а также лица, из числа соседского окружения подозреваемых.
Из показаний приёмной матери погибшего мальчика следует, что в начале сентября 2016 года она вместе со своими детьми находилась дома. В какой-то момент четырехлетний Егор зашёл на кухню и опрокинул на себя, стоящую на плите кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах ребёнка ожоги, подозреваемая не стала обращаться к медикам. А когда 27 сентября 2016 года обнаружила, что малолетний мертв, избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего домовладения. Детям и мужу женщина сообщила, что Егор пропал, выдвинув при этом членам своей семьи версию, что ребёнка могла похитить биологическая мать.
Допрошенные в рамках следствия дети и супруг злоумышленницы подтвердили, что вплоть до 8 мая 2017 года они были уверены в том, что ребёнок пропал без вести после игры в песочнице.
Кроме этого, следователи допросили участкового врача-педиатра городской больницы. Женщина рассказала, что с января 2017 года она неоднократно приглашала приёмную мать с детьми в поликлинику для прохождения медицинского осмотра и прививок. Однако последняя находила массу причин, по которым она не сможет этого сделать. В дальнейшем приемная мать и вовсе перестала брать трубку от медика. О данных фактах педиатр регулярно информировала органы опеки, однако реакции от консультанта отдела по образованию, опеке и попечительства администрации района, курировавшей эту семью, не последовало.
Следует отметить, что эта сотрудница органа опеки сейчас является подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. Следователями достоверно установлено, что за последние два года семью, куда были переданы на воспитание четверо приемных детей, она посещала только 1 раз - в марте 2016 года.
Напомним, что накануне в Чернышковском районе в ходе проведения поисковой операции были найдены и изъяты останки несовершеннолетнего. Также, стало известно, что ранее малыш воспитывался у многодетной семейной пары, которая несколько дней назад похитила ребенка в городе Морозовск Ростовской области.
Следует отметить, по результатам выездного заседания было принято решение уволить начальника и консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района.
- В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовным делам. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и генетическая, которые установят принадлежность обнаруженных накануне останков ребёнка и истинную причину его смерти. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.
Полина Макарова
Фото: globallookpress
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