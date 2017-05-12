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Родная мать погибшего в приемной семье ребенка решила вернуть себе второго сына Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.05.2017 09:53

Родная мать погибшего в приемной семье ребенка решила вернуть себе вернуть второго сына

Внезапно объявилась биологическая мать погибшего 4-летнего Егора, приемные родители которого похитили ребенка из Морозовска.

Как стало известно "СоцИнформБюро", 25-летняя Екатерина числилась безвестно отсутствующей. Женщина уехала на несколько лет на заработки, оставив своих сыновей - Данила и Егора - с бабушкой. В семье случилась трагедия: произошел пожар и семья осталась без крыши над головой. Органы опеки забрали детей от пожилой женщины и у мальчиков появилась другая семья. Супруги Павловы уже воспитывали двоих ранее взятых приемных детей, когда к ним попали Данил и Егор.

После произошедшего несчастья с младшим сыном, биологическая мать решила забрать из приемной семьи его брата - Данила. За то время, пока дети находились на воспитании у чужих людей, у Екатерины и ее матери появилась возможность заново отстроить дом. Сейчас мать и бабушка навещают изъятых из дома Павловых детей в больнице, куда их поместили на время расследования уголовного дела.

Стоит упомянуть, что в судьбе 13-летнего Сережи и 11-летней Ксюши, которые также находились на попечении у супругов-похитителей, скоро возможно тоже будут перемены. У детей "всплыла" биологическая мать. Женщина уже обратилась по вопросу возвращения родных детей домой в органы опеки.

Напомним, 10 мая в Чернышковском районе в ходе проведения поисковой операции были найдены и изъяты останки несовершеннолетнего. Малыш воспитывался у многодетной семейной пары, которая несколько дней до этого похитила ребенка в городе Морозовск Ростовской области.

Надира Коннова
ФОТО: скриншот видео Первого канала

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