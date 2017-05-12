В Урюпинске ВАЗ сбил женщину с коляской

11 мая в Урюпинске 25-летняя местная жительница на ВАЗ-21099 на проспекте Ленина не уступила дорогу 27-летней девушке с коляской, которая переходила по пешеходному переходу.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате произошло столкновение автомобиля с детской коляской, в которой находилась 8-месячная девочка.

С места аварии малышка была доставлена в медицинское учреждение.

Юлия Соболева

Фото: МВД по региону