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В Урюпинске ВАЗ сбил женщину с коляской Печать
Скандалы и ЧП
12.05.2017 10:08

В Урюпинске ВАЗ сбил женщину с коляской

Девушка-водитель на пешеходном переходе не уступила дорогу маме с коляской. В результате столкновения пострадала 8-месячная девочка.

11 мая в Урюпинске 25-летняя местная жительница на ВАЗ-21099 на проспекте Ленина не уступила дорогу 27-летней девушке с коляской, которая переходила по пешеходному переходу.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате произошло столкновение автомобиля с детской коляской, в которой находилась 8-месячная девочка.

С места аварии малышка была доставлена в медицинское учреждение.

Юлия Соболева
Фото: МВД по региону

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