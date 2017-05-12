В Волжском ночью пироманы сожгли три дорогие иномарки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 12 мая в 02:29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре. Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что на улице Мира горят автомобили Мерседес и Мазда по всей площади, а у Митсубиси Лансер - лакокрасочное покрытие на площади около 1 кв.м.

Пожарные расчёты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение уже в 02:40.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России