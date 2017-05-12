ОАО ЕДКММ
Лжесотрудник банка украл у волгоградки более 10 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.05.2017 10:58

Жительница Тракторозаводского района пострадала от действий телефонного мошенника

38-летняя жительница Тракторозаводского района пострадала от действий телефонного мошенника.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, волгоградке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сделал женщине выгодное предложение от которого та не смогла оказаться: выплатить денежную компенсацию за ранее полученные кредиты. Волгоградка с радостью сообщила реквизиты своей банковской карты. Спустя непродолжительное время она обнаружила, что с её счета были списаны более 10 тысяч рублей.

Потерпевшая незамедлительно отправилась в полицию и написала заявление о мошенничестве. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru