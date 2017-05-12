Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, волгоградке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сделал женщине выгодное предложение от которого та не смогла оказаться: выплатить денежную компенсацию за ранее полученные кредиты. Волгоградка с радостью сообщила реквизиты своей банковской карты. Спустя непродолжительное время она обнаружила, что с её счета были списаны более 10 тысяч рублей.

Потерпевшая незамедлительно отправилась в полицию и написала заявление о мошенничестве. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"