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«Горпитомник» накажут за утилизацию трупов животных Печать
Скандалы и ЧП
12.05.2017 11:39

«Горпитомник» накажут за утилизацию трупов животных

Директор предприятия получит штраф за нарушение правил по уничтожению безнадзорных животных.

Директор муниципального казенного предприятия «Горпитомник» был признан виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил утилизации биологических отходов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием для привлечения послужили результаты проверки мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных в Советском районе Волгограда.

Установлено, что «Горпитомник» перевозил трупы животных без разрешения ветеринарной службы.

Кроме этого, отлов безнадзорных животных и доставка их трупов на скотомогильник проходили на личном транспорте водителя предприятия. При этом необходимая дезинфекция автомобиля и оборудования не проводилась.

В результате должностное лицо будет оштрафовано на 3 тыс и 20 тыс рублей, а юридическое лицо – на 10 тыс и 250 тыс рублей соответственно.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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