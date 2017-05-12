В Волгограде предприниматель скрыл от налоговой 6,5 миллионов рублей

Как сообщили ИА«СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Леонид Болотов в 2013-2014 годах включил в налоговые декларации ложные сведения о закупке стройматериалов и выполнении субподрядных работ организациями, которые на самом деле не занимались предпринимательской деятельностью.

В итоге ООО «Югпромспецмонтаж» не уплачен НДС в размере более 6,5 млн рублей или 66,39 % от общей суммы налогов, подлежащей уплате предприятием.

Уголовное дело будет по существу рассмотрит Дзержинский районный суд Волгограда. В содеянном Болотов сознался.

Полина Макарова

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