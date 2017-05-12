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Ночью неизвестные похитили в Волгограде «Киа Рио» Печать
Скандалы и ЧП
12.05.2017 12:17

Ночью неизвестные похитили в Волгограде «Киа Рио»

Полицейские ищут злоумышленников, угнавших на улице Тулака белую иномарку.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, минувшей ночью от дома на улице Тулака была похищена машина «Киа Рио».

Известно, что пропавший автомобиль 2014 года выпуска был белого цвета с государственным номером В 796 ВТ.

Правоохранительные органы просят всех, кто знает о местанахождении данного авто, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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