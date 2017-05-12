Под Волгоградом мужчина ударил ножом соседа



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 10 мая в районную больницу Среднеахтубинского района поступил 45-летний местный житель. Медики диагностировали у пациента проникающее ножевое ранение грудной клетки и сообщили о травме в полицию.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный сосед потерпевшего. Оперативники выяснили, что мужчины повздорили. В ходе ссоры задержанный схватился за нож и ударил соседа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За подобное преступление законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Полина Макарова

Фото:globallookpress