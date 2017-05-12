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Три волгоградца убили знакомого, чтобы скрыть его избиение Печать
Скандалы и ЧП
12.05.2017 15:14

Три волгоградца убили знакомого, чтобы скрыть его избиение

Группа преступников лишила жизни местного жителя, чтобы он не заявил в полицию об избиении. Теперь всем троитм грозит по 15 лет тюрьмы.

Волгоградский областной суд 11 мая вынес приговор Аширову С, Войнову С. и Сидоркину А. Мужчины были признаны виновными в причинении средней тяжести вреда здоровью, а также убийстве.

Согласно материалам суда, поводом для преступления послужили личная неприязнь к потерпевшему, которого преступники подозревали в краже денег.

Известно, что злоумышленники жестоко избили мужчину, а затем решили убить, опасаясь, что он расскажет об избиении полиции.

В результате Аширову за данное преступление было назначено наказание в виде 17 лет исправительной колонии строгого режима. Войнову дали 16 лет строго режима, а Сидоркину 15 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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