Три волгоградца убили знакомого, чтобы скрыть его избиение

Волгоградский областной суд 11 мая вынес приговор Аширову С, Войнову С. и Сидоркину А. Мужчины были признаны виновными в причинении средней тяжести вреда здоровью, а также убийстве.

Согласно материалам суда, поводом для преступления послужили личная неприязнь к потерпевшему, которого преступники подозревали в краже денег.

Известно, что злоумышленники жестоко избили мужчину, а затем решили убить, опасаясь, что он расскажет об избиении полиции.

В результате Аширову за данное преступление было назначено наказание в виде 17 лет исправительной колонии строгого режима. Войнову дали 16 лет строго режима, а Сидоркину 15 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress