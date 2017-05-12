В Волгограде закрыли магазин с опасным «боярышником»

11 мая 2017 года сотрудники Роспотребнадзора провели мероприятия по обнаружению торговых точек, осуществляющих продажу запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции.

В результате на улице Калеганова 7б был найдет торговый павильон, в котором продавали спиртовые лосьоны. Надзорным ведомствам удалось изъять 189 единиц продукции.

Так, в ассортименте имелись лосьоны косметические «Хлебный» и «Медовый» с содержанием спирта 75% и стоимостью 50 рублей за штуку, а также косметические средства «АЛТ» с содержанием спирта 95%.

Теперь продавца ждет крупный денежный штраф.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области уже было зафиксировано 147 острых отравлений спиртом спиртосодержащей продукцией, 4 их которых закончились смертью.

Напомним, что в России с декабря 2016 года введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. С марта 2017 запрет распространяется также и на продажу пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием спирта больше 28%.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области