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В Волгограде закрыли магазин с опасным «боярышником» Печать
Скандалы и ЧП
12.05.2017 17:14

В Волгограде закрыли магазин с опасным «боярышником»

Полиция обнаружила в городе точку по продаже запрещенной алкогольной продукции. Все 189 бутылок с суррогатом были изъяты.

11 мая 2017 года сотрудники Роспотребнадзора провели мероприятия по обнаружению торговых точек, осуществляющих продажу запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции.

В результате на улице Калеганова 7б был найдет торговый павильон, в котором продавали спиртовые лосьоны. Надзорным ведомствам удалось изъять 189 единиц продукции.

Так, в ассортименте имелись лосьоны косметические «Хлебный» и «Медовый» с содержанием спирта 75% и стоимостью 50 рублей за штуку, а также косметические средства «АЛТ» с содержанием спирта 95%.

Теперь продавца ждет крупный денежный штраф.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области уже было зафиксировано 147 острых отравлений спиртом спиртосодержащей продукцией, 4 их которых закончились смертью.

Напомним, что в России с декабря 2016 года введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. С марта 2017 запрет распространяется также и на продажу пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием спирта больше 28%.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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