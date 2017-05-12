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|Под Волгоградом будут судить нефтяных воров
|Скандалы и ЧП
|12.05.2017 18:17
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По версии следствия, пятеро жителей Волжского и житель Котово врезались в одну из ветвей подземного нефтепровода АО «РИТЭК» в городе Николаевске. В грунте обвиняемые скрыли емкости, топливные шланги и мотопомпы. Таким образом, участники группы с декабря 2014 года по март 2016 года похищали содержимое нефтепровода и по поддельным документам продавали его неизвестным лицам.
Установлено, что всего преступники украли больше 390 кубометров нефтепродуктов на сумму свыше 4,7 миллионов рублей.
Отметим, что свою вину нефтяные воры признать отказались. Трое из них будут ожидать суда под стражей.
Полина Макарова
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