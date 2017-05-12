Под Волгоградом будут судить нефтяных воров



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, Николаевский районный суд рассмотрит уголовное дело Игоря Василенко, Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельного, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева. Мужчин обвиняют в краже из нефтепровода, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Дмитрия Королевского, помимо этого, считают виновным в порче нефтепроводов.

По версии следствия, пятеро жителей Волжского и житель Котово врезались в одну из ветвей подземного нефтепровода АО «РИТЭК» в городе Николаевске. В грунте обвиняемые скрыли емкости, топливные шланги и мотопомпы. Таким образом, участники группы с декабря 2014 года по март 2016 года похищали содержимое нефтепровода и по поддельным документам продавали его неизвестным лицам.

Установлено, что всего преступники украли больше 390 кубометров нефтепродуктов на сумму свыше 4,7 миллионов рублей.

Отметим, что свою вину нефтяные воры признать отказались. Трое из них будут ожидать суда под стражей.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»