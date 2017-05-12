На юге Волгограда рейсовый автобус сбил юного велосипедиста

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Красноармейском районе Волгограда пассажирский автобус №77 сбил ребенка на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в пятницу, 12 мая на остановке "Кинотеатр "Юбилейный". Школьник на велосипеде выехал на проезжую часть и попал под колеса транспортного средства в тот момент, когда рейсовый автобус подъезжал к остановке.

– Колесо наехало на правое бедро. Пострадавший был доставлен в детскую больницу с подозрением на переломы костей нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести, – указал врач-реаниматолог Михаил Николаев в своем микроблоге.

Надира Коннова

ФОТО: Анастасия Зынова, группа "Жесть Волгограда"