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|На юге Волгограда рейсовый автобус сбил юного велосипедиста
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.05.2017 22:21
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в Красноармейском районе Волгограда пассажирский автобус №77 сбил ребенка на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в пятницу, 12 мая на остановке "Кинотеатр "Юбилейный". Школьник на велосипеде выехал на проезжую часть и попал под колеса транспортного средства в тот момент, когда рейсовый автобус подъезжал к остановке.
– Колесо наехало на правое бедро. Пострадавший был доставлен в детскую больницу с подозрением на переломы костей нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести, – указал врач-реаниматолог Михаил Николаев в своем микроблоге.
Надира Коннова
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