ОАО ЕДКММ
На юге Волгограда рейсовый автобус сбил юного велосипедиста Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.05.2017 22:21

На юге Волгограда рейсовый автобус сбил юного велосипедиста

10-летний мальчик получил травму бедра и был доставлен в детскую больницу. Об этом сообщил волгоградский врач-реаниматолог в своем микроблоге.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Красноармейском районе Волгограда пассажирский автобус №77 сбил ребенка на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в пятницу, 12 мая на остановке "Кинотеатр "Юбилейный". Школьник на велосипеде выехал на проезжую часть и попал под колеса транспортного средства в тот момент, когда рейсовый автобус подъезжал к остановке.

– Колесо наехало на правое бедро. Пострадавший был доставлен в детскую больницу с подозрением на переломы костей нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести, – указал врач-реаниматолог Михаил Николаев в своем микроблоге.

Надира Коннова
ФОТО: Анастасия Зынова, группа "Жесть Волгограда"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru