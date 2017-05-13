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|В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.05.2017 11:58
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Как рассказала "СоцИнформБюро" очевидец происшествия, водитель рейсового автобуса №85 при посадке не увидел женщину, которая одной ногой уже поднялась в транспорт, и закрыл дверь.
- Женщина, на вид которой 45-47 лет, одной ногой только поднялась в автобус, когда неожиданно двери закрылись и транспорт тронулся. Пострадавшая упала и закричала от боли. Кондуктор, увидев, что произошло, крикнула водителю "Тормози!", - рассказала ставшая свидетельницей инцидента волгоградка.
На место ЧП сразу была вызвана скорая помощь. О том, какие травмы получила пассажирка, на данный момент неизвестно.
Надира Коннова
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