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В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.05.2017 11:58

В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге

ЧП произошло на конечной остановке "Кардиоцентр".

Как рассказала "СоцИнформБюро" очевидец происшествия, водитель рейсового автобуса №85 при посадке не увидел женщину, которая одной ногой уже поднялась в транспорт, и закрыл дверь.

- Женщина, на вид которой 45-47 лет, одной ногой только поднялась в автобус, когда неожиданно двери закрылись и транспорт тронулся. Пострадавшая упала и закричала от боли. Кондуктор, увидев, что произошло, крикнула водителю "Тормози!", - рассказала ставшая свидетельницей инцидента волгоградка.

На место ЧП сразу была вызвана скорая помощь. О том, какие травмы получила пассажирка, на данный момент неизвестно.

Надира Коннова
ФОТО: Елена Исаева

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